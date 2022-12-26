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В Киеве и пяти областях экстренные отключения. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

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Понедельник 26 декабря 2022 11:36
В Киеве и пяти областях экстренные отключения. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В энергосистеме остается существенный дефицит мощности. В связи с этим в Киеве и ряде регионов Украины введены аварийные отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Также ограничения есть в системе передачи электроэнергии из-за значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками оккупантов.

Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения света в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве.

Сообщается, что ремонтные работы продолжаются на объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате девяти массированных вражеских атак. Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

"В то же время мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Мы готовы к любым сценариям и при любых условиях возобновлять работу энергосистемы", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве постепенно улучшается ситуация с энергоснабжением, столица уже близится к плановым графикам отключений света.

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