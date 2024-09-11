У Києві та областях вдруге за вечір оголошено тривогу через балістику

За даними Повітряних сил, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.

"Ракета на Чернігівщині курсом на Київщину", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві сьогодні вже оголошувався сигнал тривоги. Повітряні сили також попереджали про загрозу балістики.

А 10 вересня росіяни здійснили атаку на Україну за допомогою кількох ракет та десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". СЗа даними Повітряних сил, було знищено 38 ворожих безпілотників.

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