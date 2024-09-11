У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики
У середу, 11 вересня, у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни застосували балістичне озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Як повідомили Повітряні сили, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.
"Ракета на Полтавщину з Сумщини", - повідомили Повітряні сили.
Оновлено о 18:50.
У Києві було оголошено про відбій тривоги. Згодом про відбій тривоги оголсили і в більшості областей.
Варто зауважити, що в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.
Де оголошено тривогу
Атака на Україну 10 вересня
Минулої ночі, 10 вересня, росіяни здійснили атаку на Україну за допомогою кількох ракет та десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". СЗа даними Повітряних сил, було знищено 38 ворожих безпілотників.
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