ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Середа 11 вересня 2024 18:18
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві оголошено тривогу 11 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У середу, 11 вересня, у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни застосували балістичне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Як повідомили Повітряні сили, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.

"Ракета на Полтавщину з Сумщини", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 18:50.

У Києві було оголошено про відбій тривоги. Згодом про відбій тривоги оголсили і в більшості областей.

Варто зауважити, що в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Атака на Україну 10 вересня

Минулої ночі, 10 вересня, росіяни здійснили атаку на Україну за допомогою кількох ракет та десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". СЗа даними Повітряних сил, було знищено 38 ворожих безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Чому НАТО не збиває дрони РФ та як Путін може це використати: думка експерта
Чому НАТО не збиває дрони РФ та як Путін може це використати: думка експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ