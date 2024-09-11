В Киеве и областях вторично за вечер объявлена тревога из-за баллистики

По данным Воздушных сил, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Киеве, северных и восточных областях.

"Ракета в Черниговской области курсом на Киевщину", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.

Где объявлена тревога

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве сегодня уже объявлялся сигнал тревоги. Воздушные силы также предупреждали об угрозе баллистики.

А 10 сентября россияне совершили атаку на Украину с помощью нескольких ракет и десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным Воздушных сил, было уничтожено 38 вражеских беспилотников.

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