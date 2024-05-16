У Києві та областях України вводять графіки відключень світла
Сьогодні, 16 травня, в Києві та низці регіонів України повернуть графіки відключення світла.
РБК-Україна пояснює, яка наразі ситуація зі світлом по містах.
При підготовці матеріалу використовувалися канал Краматорської міської ради, начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, ДТЕК.
За даними ДТЕК, сьогодні з 16:00 за вказівкою "Укренерго" знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.
Графіки актуальних відключень по містах можна перевірити у відповідних чат-ботах в Telegram:
Крім того, під відключення світла потрапили Рівненська, Полтавська, Вінницька, Закарпатська, Волинська, Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька та Сумська області.
Ситуація зі світлом в Україні
Через російські обстріли української енергетики в Україні наразі відчувається значна нестача електроенергії. За словами електриків значно вплинуло на ситуацію похолодання, адже через використання обігрівальних приладів збільшилось споживання.
В "Укренерго" заявили, що відключення світла можуть тривати до початку осені. Проте найімовірніше вони будуть застосовуватись не щоденно, а лише за потреби.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна пояснив основні причини нестачі електроенергії та умови, при яких відключення населення від енергопостачання можуть припинитись.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.