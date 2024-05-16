ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и областях Украины вводят графики отключений света

Украина, Четверг 16 мая 2024 16:18
UA EN RU
В Киеве и областях Украины вводят графики отключений света Фото: в ряде регионов Украины возвращают графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 мая, в Киеве и в ряде регионов Украины вернут графики отключения света.

РБК-Украина объясняет, какая ситуация сейчас со светом по городам.

При подготовке материала использовались канал Краматорского городского совета, начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, ДТЭК.

По данным ДТЭК, сегодня с 16:00 по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

Графики актуальных отключений по городам можно проверить в соответствующих чат-ботах в Telegram:

Кроме того, под отключение света попадут Ровенская, Полтавская, Винницкая, Закарпатская, Волынская, Кировоградская, Тернопольская, Черкасская, Черновицкая и Сумская области.

Ситуация со светом в Украине

Из-за российских обстрелов украинской энергетики в Украине ощущается значительная нехватка электроэнергии. По словам электриков, значительно повлияло на ситуацию похолодание, ведь из-за использования обогревательных приборов увеличилось потребление.

В "Укрэнерго" заявили, что отключения света могут продолжаться до начала осени. Однако, скорее всего, они будут применяться не ежедневно, а только при необходимости.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина объяснил основные причины нехватки электроэнергии и условия, при которых отключение населения от энергоснабжения может прекратиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
енергетики
NEWS
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию