У Києві та областях оголосили тривогу через загрозу балістики

Обстріли Києва

Нагадаємо, в ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого удару по енергооб'єктах і житлових будинках у Києві. В результаті цієї атаки ситуація зі світлом погіршилася. Причому на лівому березі столиці постійно діяли екстрені відключення світла.

Уже в ніч на 13 січня росіяни знову здійснили атаку на Київ. Ворог бив дронами, балістикою, а під ранок запустив крилаті ракети. Мета та сама - удар по енергооб'єктах. Через це екстрені відключення довелося ввести по всьому місту.

За словами заступника міністра енергетики Сергія Колесника, ситуація в Києві зараз найскладніша серед усіх регіонів. Причому він додав, що частина споживачів залишаються без опалення, а через регулярні обстріли спрогнозувати ситуацію зі світлом поки неможливо.

У ДТЕК ввечері повідомили, що ситуація на правому березі погіршилася і тепер така ж, як і на лівому.