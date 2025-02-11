У Києві обмежують рух однією з найбільших вулиць: що і коли зміниться для водіїв
У Києві обмежують рух транспорту однією з найбільших вулиць. Комплекс ремонтних робіт на одній з її ділянок планують завершити до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.
На якій саме вулиці Києва обмежують рух і що про це відомо
У КМДА розповіли, що відзавтра, 12 лютого, рух транспорту буде обмежений на вулиці Новокостянтинівській. Уточнюється, що йдеться про ділянку:
- від вулиці Корабельної;
- до вулиці Вікентія Хвойки.
Згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", обмеження пов'язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській.
Схема обмеження руху (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Громадянам нагадали, що цей шляхопровід було введено в експлуатацію в 1969 році та відтоді жодного разу капітально не ремонтовано.
Зазначається, що в межах ремонтних робіт дорожники планують:
- влаштувати нове мостове полотно, нові прогонові будови та конструкції опор;
- облаштувати нову перильну та бар'єрну огорожі, опори освітлення та дорожнє покриття на підходах;
- оновити підземні та наземні комунікації;
- подбати про благоустрій території.
У "Київавтодорі" повідомили також, що всі роботи виконують з урахуванням принципів безбар'єрності - для безперешкодного доступу для людей з інвалідністю та маломобільних груп.
"Роботи триватимуть поетапно, щоб зберегти рух транспорту шляхопроводом. Весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця року. У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва обмежили рух транспорту до 18 лютого, тому водіям за певних умов доведеться змінювати свій маршрут.
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