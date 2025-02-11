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У Києві обмежують рух однією з найбільших вулиць: що і коли зміниться для водіїв

Вівторок 11 лютого 2025 15:08
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У Києві обмежують рух однією з найбільших вулиць: що і коли зміниться для водіїв Обмеження руху транспорту на одній з вулиць Києва пов'язане з ремонтом (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Києві обмежують рух транспорту однією з найбільших вулиць. Комплекс ремонтних робіт на одній з її ділянок планують завершити до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.

На якій саме вулиці Києва обмежують рух і що про це відомо

У КМДА розповіли, що відзавтра, 12 лютого, рух транспорту буде обмежений на вулиці Новокостянтинівській. Уточнюється, що йдеться про ділянку:

  • від вулиці Корабельної;
  • до вулиці Вікентія Хвойки.

Згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", обмеження пов'язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській.

У Києві обмежують рух однією з найбільших вулиць: що і коли зміниться для водіївСхема обмеження руху (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Громадянам нагадали, що цей шляхопровід було введено в експлуатацію в 1969 році та відтоді жодного разу капітально не ремонтовано.

Зазначається, що в межах ремонтних робіт дорожники планують:

  • влаштувати нове мостове полотно, нові прогонові будови та конструкції опор;
  • облаштувати нову перильну та бар'єрну огорожі, опори освітлення та дорожнє покриття на підходах;
  • оновити підземні та наземні комунікації;
  • подбати про благоустрій території.

У "Київавтодорі" повідомили також, що всі роботи виконують з урахуванням принципів безбар'єрності - для безперешкодного доступу для людей з інвалідністю та маломобільних груп.

"Роботи триватимуть поетапно, щоб зберегти рух транспорту шляхопроводом. Весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця року. У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у КМДА.

У Києві обмежують рух однією з найбільших вулиць: що і коли зміниться для водіївПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва обмежили рух транспорту до 18 лютого, тому водіям за певних умов доведеться змінювати свій маршрут.

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