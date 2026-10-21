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У Києві та області встановили 33 мобільні укриття на залізниці: планують ще 128

14:05 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
Від початку повномасштабного вторгнення компанія встановила 434 мобільні укриття (колаж РБК-Україна)

"Укрзалізниця" встановила 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області. Компанія планує облаштувати ще 128 таких конструкцій у столичному регіоні та майже 650 - в інших областях України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідломлення "Укрзалізниці" у Telegram.

Де встановлюють укриття

Укрзалізниця встановлює мобільні укриття на тлі тривалих комбінованих атак Росії із застосуванням безпілотників і ракет.

Насамперед конструкції облаштовують поблизу критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, а також на станціях, де немає інших захисних споруд.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія встановила 434 мобільні укриття.

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Скільки укриттів планують встановити

У Києві та Київській області планують облаштувати ще 128 мобільних укриттів. В інших регіонах України мають з’явитися майже 650 таких конструкцій.

В Укрзалізниці зазначають, що мобільні укриття вже допомагали захищати працівників під час атак безпілотників.

Їх встановлення входить до Плану стійкості компанії. Він передбачає посилення захисту залізничників і підтримання безперервного руху поїздів під час тривалих комбінованих атак.

Читайте також про те, що в ніч проти 14 жовтня РФ здійснила масштабну повітряну атаку на залізничні обʼєкти одразу у п'яти областях України.

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" анонсувала скасування кількох поїздів з 20 жовтня.

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