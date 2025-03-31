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У Києві та області тимчасово обмежать рух деякими дорогами: що відомо

У Києві та Київській області ймовірні тимчасові обмеження дорожнього руху (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців і гостей Києва та Київської області попередили про ймовірні тимчасові обмеження дорожнього руху. Йдеться про окремі локації, які водіям доведеться оминати сьогодні, 31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Управління державної охорони України у Facebook.

Що відомо про обмеження руху в Києві та області

Згідно з інформацією УДО, тимчасові обмеження дорожнього руху у Києві та Київській області діятимуть впродовж 31 березня 2025 року.

Це пов'язано із проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - наголосили в УДО.

Довідково українцям нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України" (затвердженого указом президента від 22 серпня 2002 року №746/2002) УДО забезпечує державну охорону главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій - якщо вони перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.

"Військовослужбовці УДО України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що згідно з чинним законодавством, людей можуть також:

  • не допускати "на окремі ділянки місцевості та об'єкти";
  • вимагати від них залишатися на певних місцях;
  • вимагати від них залишити певні локації.

Публікація УДО України (скриншот: facebook.com/udoukyiv)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 21 березня громадський транспорт Києва працює за новими правилами. Йдеться про рух під час повітряних тривог у столиці на тлі ворожих атак.

Читайте також, що відомо про рух для автівок Південним мостом у Києві.

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