У Києві та області тимчасово обмежать рух деякими дорогами: що відомо

Що відомо про обмеження руху в Києві та області

Згідно з інформацією УДО, тимчасові обмеження дорожнього руху у Києві та Київській області діятимуть впродовж 31 березня 2025 року.

Це пов'язано із проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення", - наголосили в УДО.

Довідково українцям нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і положення "Про Державний Протокол та Церемоніал України" (затвердженого указом президента від 22 серпня 2002 року №746/2002) УДО забезпечує державну охорону главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій - якщо вони перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.

"Військовослужбовці УДО України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом", - розповіли громадянам.

Уточнюється, що згідно з чинним законодавством, людей можуть також:

не допускати "на окремі ділянки місцевості та об'єкти";

вимагати від них залишатися на певних місцях;

вимагати від них залишити певні локації.

Публікація УДО України (скриншот: facebook.com/udoukyiv)