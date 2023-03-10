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В Києві та області сьогодні може бути "гучно". Працюватимуть піротехніки

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Київ, П'ятниця 10 березня 2023 09:44
В Києві та області сьогодні може бути "гучно". Працюватимуть піротехніки Фото: у Києві та області сьогодні працюватимуть піротехніки, можливі звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На території Вишгородського району Київської області сьогодні, 10 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Через це в області може бути гучно", - йдеться в повідомленні.

Мешканців регіону просять зберігати спокій.

"Будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!", - додали в КОВА.

Як повідомлялось, по всій Україні сьогодні, 10 березня оголосили повітряну тривогу. Це сталося після того, як в Білорусі окупанти підняли в небо свій МіГ-31К.

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Київ Київська область вибухи
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