В Києві та області сьогодні може бути "гучно". Працюватимуть піротехніки

На території Вишгородського району Київської області сьогодні, 10 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію .

"Через це в області може бути гучно", - йдеться в повідомленні.

Мешканців регіону просять зберігати спокій.

"Будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!", - додали в КОВА.