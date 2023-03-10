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В Киеве и области сегодня может быть "громко". Будут работать пиротехники

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Киев, Пятница 10 марта 2023 09:44
В Киеве и области сегодня может быть "громко". Будут работать пиротехники Фото: в Киеве и области сегодня будут работать пиротехники, возможны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На территории Вышгородского района Киевской области сегодня, 10 марта, ведутся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Из-за этого в области может быть громко", - говорится в сообщении.

Жителей региона просят сохранять спокойствие.

"Будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!", - добавили в КОВА.

Как сообщалось, по всей Украине сегодня, 10 марта, объявили воздушную тревогу. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свое МиГ-31К.

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