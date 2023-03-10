В Киеве и области сегодня может быть "громко". Будут работать пиротехники
Фото: в Киеве и области сегодня будут работать пиротехники, возможны звуки взрывов (GettyImages)
На территории Вышгородского района Киевской области сегодня, 10 марта, ведутся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
"Из-за этого в области может быть громко", - говорится в сообщении.
Жителей региона просят сохранять спокойствие.
"Будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!", - добавили в КОВА.
Как сообщалось, по всей Украине сегодня, 10 марта, объявили воздушную тревогу. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свое МиГ-31К.
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