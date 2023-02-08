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У Києві та області сьогодні може бути "гучно": в ОВА назвали причину

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Київська область, Середа 08 лютого 2023 09:34
У Києві та області сьогодні може бути "гучно": в ОВА назвали причину Фото: у Києві та області сьогодні може бути "голосно" (t.me/dsns.telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві та області у середу, 8 лютого, можуть чути звуки вибухів у зв'язку з ліквідацією вибухонебезпечних предметів у Вишгородському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.

"На Київщині можуть бути чутні звуки вибухів. Сьогодні, 8 лютого, у Вишгородському районі пройде ліквідація вибухонебезпечних предметів. Зберігаємо спокій – це планові роботи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні було чути гучні вибухи. Вони були пов'язані з ворожим обстрілом міста. Окупанти завдали удару з артилерії та мінометів.

Також ми писали, що вранці 8 лютого російські війська вкотре атакували Миколаївську область. Під обстріл потрапили Очаківська та Куцурубська громади.

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Київська область вибухи
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