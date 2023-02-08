ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и области сегодня может быть "громко": в ОВА назвали причину

Новина українською →
Киевская область, Среда 08 февраля 2023 09:34
В Киеве и области сегодня может быть "громко": в ОВА назвали причину Фото: в Киеве и области сегодня может быть "громко" (t.me/dsns.telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве и области в среду, 8 февраля, могут быть слышны звуки взрывов в связи с ликвидацией взрывоопасных предметов в Вышгородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"В Киевской области могут быть слышны звуки взрывов. Сегодня, 8 февраля, в Вышгородском районе пройдет ликвидация взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие – это плановые работы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в Херсоне были слышны громкие взрывы. Они были связаны с вражеским обстрелом города. Оккупанты нанесли удар из артиллерии и минометов.

Также мы писали, что утром 8 февраля российские войска в очередной раз атаковали Николаевскую область. Под обстрел попали Очаковская и Куцурубская общины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область вибухи
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"