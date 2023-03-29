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У Києві та області скасували відключення світла

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Київ, Середа 29 березня 2023 17:53
У Києві та області скасували відключення світла Фото: у Києві та області скасували відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та Київській області сьогодні, 29 березня, увечері перестали діяти графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

"Укренерго" скасував обмеження у Києві та області, що дозволяє повернути світло всім мешканцям регіону", - розповіли у ДТЕК.

Водночас там зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається досить складною.

Нагадаємо, сьогодні вранці у кількох районах Києва ввели аварійні відключення світла через негоду.

Також ми писали, що у 12 областях України сьогодні відключали світло в аварійному режимі.

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Київ Київська область відключеня світла Електроенергія
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