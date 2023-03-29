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В Киеве и области отменили отключения света

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Киев, Среда 29 марта 2023 17:53
В Киеве и области отменили отключения света Фото: в Киеве и области отменили отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и Киевской области сегодня, 29 марта, вечером перестали действовать графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

"Укрэнерго" отменил ограничения в Киеве и области, что позволяет вернуть свет всем жителям региона", - рассказали в ДТЭК.

При этом там отметили, что ситуация в энергосистеме остается достаточно сложной.

Напомним, сегодня утром в нескольких районах Киева ввели аварийные отключения света из-за непогоды.

Также мы писали, что в 12 областях Украины сегодня отключали свет в аварийном режиме.

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Киев Киевская область відключеня світла Электроэнергия
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