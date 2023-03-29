В Киеве и области отменили отключения света

В Киеве и Киевской области сегодня, 29 марта, вечером перестали действовать графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

При этом там отметили, что ситуация в энергосистеме остается достаточно сложной.

"Укрэнерго" отменил ограничения в Киеве и области, что позволяет вернуть свет всем жителям региона", - рассказали в ДТЭК.

Напомним, сегодня утром в нескольких районах Киева ввели аварийные отключения света из-за непогоды.

Также мы писали, что в 12 областях Украины сегодня отключали свет в аварийном режиме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.