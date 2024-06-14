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В Киеве взрывы, в области работает ПВО

Киев, Пятница 14 июня 2024 10:27
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В Киеве взрывы, в области работает ПВО Фото: в Киеве и области раздались взрывы 14 июня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

14 июня в Киеве и области прогремели взрывы. В частности, в регионе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении suspilne.media.

Также местные паблики пишут о работе ПВО в области. Позднее работу ПВО подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киевской области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается", - написал он.

Отметим, что уже в 10:42 в Киеве объявили отбой тревоги, а в области - в 10:43.

Воздушая тревога

Воздушная тревога 14 июня была объявлена во всех областях Украины. Россия запустила ракеты. В Воздушных силах также попросили киевлян пройти в укрытия.

Кроме того, также в Хмельницкой области слышны звуки взрывов.

Напомним, около 6:00 в Украине тоже объявляли тревогу, оккупанты запускали ракету "Кинжал", ее сбить не удалось. Во время тревоги в Киеве прогремел взрыв, сообщалось, что ПВО, вероятно, сбила скоростную цель.

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