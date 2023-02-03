В Киеве и области прогнозируется похолодание: и днем, и ночью будет преобладать мороз
Фото: в Киеве и области прогнозируются похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
В следующие несколько дней в Киеве и Киевской области ожидается понижение температуры. Теперь как в ночные, так и в дневные часы будет преобладать мороз, но не очень сильный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают, что временами может быть небольшой снег. К тому же, на дорогах возможна гололедица.
При этом уже на следующей неделе ожидается постепенное прекращение осадков.
Напомним, синоптики уже дали прогноз на завтра. В некоторых регионах предупреждают о метели и порывах ветра.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Киев установил новый климатический рекорд в январе.
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