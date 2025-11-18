У Києві та області прогнозують небезпечну погоду: до чого готуватись

Раніше повідомлялось, що в Україні сьогодні, 18 листопада, очікується відчутне похолодання. У більшості областей денна температура становитиме від +3 до +8 градусів. Тепліше буде лише на півдні, сході та у Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів піднімуться від +12 до +17 градусів.