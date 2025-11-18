У Києві та області прогнозують небезпечну погоду: до чого готуватись

Синоптики попереджають мешканців і гостей Києва та області про небезпечні метеорологічні явища – сильні пориви вітру сьогодні, 18 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру та Telegram патрульної поліції України.
"Вдень 18 листопада пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - зазначили у Гідрометцентрі.
Повідомляється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
У Києві сьогодні оголошено I рівень небезпечності — жовтий, що означає підвищений ризик для учасників дорожнього руху та пішоходів.
Різкі пориви можуть:
Рекомендації для водіїв:
Рекомендації для пішоходів:
Раніше повідомлялось, що в Україні сьогодні, 18 листопада, очікується відчутне похолодання. У більшості областей денна температура становитиме від +3 до +8 градусів. Тепліше буде лише на півдні, сході та у Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів піднімуться від +12 до +17 градусів.