Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві та області прогнозують небезпечну погоду: до чого готуватись

Фото: у Києві та області прогнозують небезпечну погоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Синоптики попереджають мешканців і гостей Києва та області про небезпечні метеорологічні явища – сильні пориви вітру сьогодні, 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру та Telegram патрульної поліції України.

"Вдень 18 листопада пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - зазначили у Гідрометцентрі.

Повідомляється, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Що кажуть у патрульній поліції

У Києві сьогодні оголошено I рівень небезпечності — жовтий, що означає підвищений ризик для учасників дорожнього руху та пішоходів.

Різкі пориви можуть:

  • ускладнити керування транспортом, особливо на відкритих ділянках дороги та мостах;
  • спричинити бокове зміщення автомобіля;
  • піднімати пил та сміття, знижуючи оглядовість;
  • пошкоджувати легкі конструкції, рекламні щити, дерева та лінії електропередач.

Рекомендації для водіїв:

  • знижуйте швидкість та підтримуйте рівномірний рух без різких маневрів;
  • збільшуйте дистанцію до інших транспортних засобів;
  • вмикайте ближнє світло фар для кращої видимості;
  • уникайте ризикованих обгонів та різких перестроювань;
  • будьте особливо уважні під час виїзду з лісосмуг чи дворів на відкриті ділянки - там вітер відчутно сильніший.

Рекомендації для пішоходів:

  • уникайте перебування поруч із деревами, шаткими конструкціями та об’єктами, які вітер може зрушити або перекинути;
  • обережно рухайтесь повз будівель, адже сильний вітер може підхоплювати пил, сміття чи дрібні предмети;
  • переходьте дорогу лише у встановлених місцях та обов’язково переконайтеся, що водії вас помітили.

Раніше повідомлялось, що в Україні сьогодні, 18 листопада, очікується відчутне похолодання. У більшості областей денна температура становитиме від +3 до +8 градусів. Тепліше буде лише на півдні, сході та у Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів піднімуться від +12 до +17 градусів.

