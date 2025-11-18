В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: к чему готовиться

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 18 ноября, ожидается ощутимое похолодание. В большинстве областей дневная температура составит от +3 до +8 градусов. Теплее будет только на юге, востоке и в Днепропетровской области, где столбики термометров поднимутся от +12 до +17 градусов.