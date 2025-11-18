В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: к чему готовиться

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и области об опасных метеорологических явлениях - сильных порывах ветра сегодня, 18 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра и Telegram патрульной полиции Украины.
"Днем 18 ноября порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - отметили в Гидрометцентре.
Сообщается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
В Киеве сегодня объявлен I уровень опасности - желтый, что означает повышенный риск для участников дорожного движения и пешеходов.
Резкие порывы могут:
Рекомендации для водителей:
Рекомендации для пешеходов:
Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 18 ноября, ожидается ощутимое похолодание. В большинстве областей дневная температура составит от +3 до +8 градусов. Теплее будет только на юге, востоке и в Днепропетровской области, где столбики термометров поднимутся от +12 до +17 градусов.