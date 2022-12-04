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У Києві та області продовжуються екстрені відключення світла. Графіки не працюють

Фото: у Києві продовжуються аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Екстрені відключення світла продовжуються у Києві та області сьогодні, 4 грудня. Графіки обмежень поки не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

За даними енергетиків, у Київській області сьогодні теж діють аварійні відключення електроенергії, тому графіки не працюють.

Нагадаємо, за словами директора ДТЕК Дмитра Сахарука, Київ протягом декількох тижнів може повернутися до планових графіків відключень світла.

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КиївКиївська областьвідключеня світлаЕлектроенергіяДТЕК