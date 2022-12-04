В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света. Графики не работают

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

По данным энергетиков, в Киевской области сегодня тоже действуют аварийные отключения электроэнергии, поэтому графики не работают.

Напомним, по словам директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, Киев в течение нескольких недель может вернуться к плановым графикам отключений света.

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