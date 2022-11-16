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У Києві та області продовжуються аварійні відключення світла

Фото: у Києві та області продовжуються аварійні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві та області досі застосовуються екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення постачальника енергоресурсів Yasno.

"За вказівками НЕК Укренерго у Києві застосовано екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуація не буде стабілізована", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що після масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням залишається складною та нестабільною.

Yasno.

Нагадаємо, російська армія 15 листопада знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет кількома українськими містами та енергетичними об'єктами.

Крім того, Міненерго попередили, що російські удари по інфраструктурі України можуть вплинути і на енергосистеми деяких сусідніх країн.

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