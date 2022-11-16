В Киеве и области продолжаются аварийные отключения света

В Киеве и области до сих пор применяются экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение поставщика энергоресурсов Yasno .

"По указаниям НЭК Укрэнерго в Киеве применены экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что после массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением остается сложной и нестабильной.

Yasno.