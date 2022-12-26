В Києві та області продовжують екстрено вимикати світло: ситуація на ранок
У понеділок, 26 грудня, в Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення світла. Графіки відключень не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні ДТЕК "Київські мережі".
Аналогічна ситуація спостерігається і у Київській області.
"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - зазначають в ДТЕК "Київські регіональні мережі".
Як повідомлялось, у Києві поступово покращується ситуація з енергопостачанням. Наразі столиця вже близька до планових графіків.
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