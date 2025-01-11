У Києві та області працює ППО: Росія атакує регіон дронами

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 01:21.

У КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також не нехтувати правилами безпеки. Зокрема, залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Через декілька хвилин новопризначений глава КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що ППО працює вже по ворожим цілям у Києві.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:34 сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.