В Киеве и области работает ПВО: Россия атакует регион дронами

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 01:21.

В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности. В частности, оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Через несколько минут новоназначенный глава КГВА Тимур Ткаченко проинформировал, что ПВО работает уже по вражеским целям в Киеве.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:34 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.