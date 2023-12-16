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У Київській області повідомляють про роботу ППО

Ілюстративне фото: У Києві та області повідомляють про роботу ППО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Київській області чути вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу ППО.

За повідомленнями адміністрації, в Київській області зафіксовані безпілотники.

"Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працює ППО", - повідомили в адміністрації.

Наразі у Києві та області триває повітряна тривога.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Києві

Раніше стало відомо про вибухи у Києві. Їх чули мешканці Дарницького району. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

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Київвибухи