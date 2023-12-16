В Киевской области сообщают о работе ПВО

В Киевской области слышны взрывы. Местные власти сообщают о работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).
По сообщениям администрации, в Киевской области, зафиксированы беспилотники.
"Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работает ПВО", - сообщили в администрации.
В настоящее время в Киеве и области продолжается воздушная тревога.
Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Их слышали жители Дарницкого района. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
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