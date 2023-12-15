У Києві було чути кілька вибухів, працює ППО

У Києві пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, повідомляють про роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працює ППО. Ще одна група БПЛА рухається у бік Києва", - зазначив мер Києва.

Кличко додав, що зараз роботу ППО чути на лівому березі столиці в Дарницькому районі.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ударні безпілотники рухаються з боку Бориспільського району у напрямку до столиці.

Росіяни посилили комбіновані атаки

Російські війська останніми тижнями посилили комбіновані атаки по містах України із застосуванням ударних дронів і ракет різних типів.

Так, учора пізно ввечері, 14 листопада, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп "Шахедів" у напрямку центральних та західних регіонів. Більша частина летіла у напрямку Хмельницької області. Незабаром у тому ж регіоні повідомлялося про роботу українських сил ППО.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що сили ППО збили всі дрони-камікадзе типу "Шахед", якими росіяни намагалися атакувати Україну сьогодні вночі, 15 грудня.

Крім того, 14 грудня росіяни били по Україны "Кинжалами". Одну із ракет знищили сили ППО.