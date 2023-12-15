ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві було чути кілька вибухів, працює ППО

П'ятниця 15 грудня 2023 23:58
UA EN RU
У Києві було чути кілька вибухів, працює ППО Фото: у Києві було чути кілька вибухів, працює ППО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

У Києві пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, повідомляють про роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці працює ППО. Ще одна група БПЛА рухається у бік Києва", - зазначив мер Києва.

Кличко додав, що зараз роботу ППО чути на лівому березі столиці в Дарницькому районі.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ударні безпілотники рухаються з боку Бориспільського району у напрямку до столиці.

Росіяни посилили комбіновані атаки

Російські війська останніми тижнями посилили комбіновані атаки по містах України із застосуванням ударних дронів і ракет різних типів.

Так, учора пізно ввечері, 14 листопада, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп "Шахедів" у напрямку центральних та західних регіонів. Більша частина летіла у напрямку Хмельницької області. Незабаром у тому ж регіоні повідомлялося про роботу українських сил ППО.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що сили ППО збили всі дрони-камікадзе типу "Шахед", якими росіяни намагалися атакувати Україну сьогодні вночі, 15 грудня.

Крім того, 14 грудня росіяни били по Україны "Кинжалами". Одну із ракет знищили сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вторгнення Росії до України
NEWS
Без плану на 2025 рік? Скільки ще готовий воювати Путін: оцінка експертів та ГУР
Без плану на 2025 рік? Скільки ще готовий воювати Путін: оцінка експертів та ГУР
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет