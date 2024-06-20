У Києві та області попередили про небезпечні погодні умови в найближчий час: чого очікувати

У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 20 червня, у Києві та області очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Синоптики попереджають про 1-й рівень небезпечності (жовтий - ред.).

Водночас у КМВА зазначили, що у Києві протягом дня очікується температура в межах +22+24 градусів, а також мінлива хмарність з короткочасним дощем та грозою.

Зважаючи на сильний вітер, КМВА радить бути обережними та дотримуватись наступних безпекових правил: