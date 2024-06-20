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У Києві та області попередили про небезпечні погодні умови в найближчий час: чого очікувати

Фото: погода у Києві та області 20 червня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві сьогодні, 20 червня, впродовж наступної години очікується суттєве погіршення погодних умов. Воно триватиме до кінця поточної доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та КМВА в Telegram.

У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 20 червня, у Києві та області очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Синоптики попереджають про 1-й рівень небезпечності (жовтий - ред.).

Водночас у КМВА зазначили, що у Києві протягом дня очікується температура в межах +22+24 градусів, а також мінлива хмарність з короткочасним дощем та грозою.

Зважаючи на сильний вітер, КМВА радить бути обережними та дотримуватись наступних безпекових правил:

  • не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривати вікна, двері, горища у будинках;
  • прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Погода в Україні

Як зазначали синоптики напередодні, 20 червня в Україні очікується похолодання. Його зумовить холодний атмосферний фронт.

При цьому схід, південь і значна частина центральних областей залишаться в зоні сухої та спекотної погоди. Тоді як в інших регіонах можливі дощі із грозами.

Детальніше про погоду в Україні цього робочого тижня, - читайте у матеріалі.

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