У Києві та області попередили про небезпечні погодні умови в найближчий час: чого очікувати

У Києві сьогодні, 20 червня, впродовж наступної години очікується суттєве погіршення погодних умов. Воно триватиме до кінця поточної доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та КМВА в Telegram.
У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 20 червня, у Києві та області очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Синоптики попереджають про 1-й рівень небезпечності (жовтий - ред.).
Водночас у КМВА зазначили, що у Києві протягом дня очікується температура в межах +22+24 градусів, а також мінлива хмарність з короткочасним дощем та грозою.
Зважаючи на сильний вітер, КМВА радить бути обережними та дотримуватись наступних безпекових правил:
Як зазначали синоптики напередодні, 20 червня в Україні очікується похолодання. Його зумовить холодний атмосферний фронт.
При цьому схід, південь і значна частина центральних областей залишаться в зоні сухої та спекотної погоди. Тоді як в інших регіонах можливі дощі із грозами.
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