В Киеве и области предупредили об опасных погодных условиях в ближайшее время: чего ждать

В Киеве сегодня, 20 июня, в течение следующего часа ожидается существенное ухудшение погодных условий. Оно продлится до конца текущих суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" и КГВА в Telegram.
В ближайшие часы, с содержанием до конца суток 20 июня, в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду. Синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности (желтый - ред.).
В то же время в КГВА отметили, что в Киеве в течение дня ожидается температура в пределах +22+24 градуса, а также переменная облачность с кратковременным дождем и грозой.
Учитывая сильный ветер, КГВА советует быть осторожными и соблюдать следующие правила безопасности:
Как отмечали синоптики, 20 июня в Украине ожидается похолодание. Его обусловит холодный атмосферный фронт.
При этом восток, юг и значительная часть центральных областей останутся в зоне сухой и жаркой погоды. В то время как в других регионах возможны дожди с грозами.
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