У Києві та області попередили про грозу в в найближчий час: оголошено "жовтий" рівень небезпеки

У Києві та області завтра, 5 червня, очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та пресслужбу КМДА.
Як зазначили в "Укргідрометцентрі", несприятлива погода спостерігатиметься по території столиці та Київської області у вигляді короткочасного дощу та гроз.
Водночас синоптики зауважили, що варто очікувати на вітер, який подекуди сягатиме 10 метрів на секунду.
В "Укргідрометцентрі" попередили про небезпечні метеорологічні явища та у зв'язку із цим оголосили 1-й - жовтий - рівень небезпеки.
У КМДА надали рекомендації, як слід діяти громадянам під час таких несприятливих погодних умов та нагадали, що:
під час грози потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркуйте поруч із ними автотранспорт.
Погода в Україні цього тижня прогріється до стабільних +30 градусів та вище. Проте очікуються дощі та грози.
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