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У Києві та області попередили про грозу в в найближчий час: оголошено "жовтий" рівень небезпеки

Фото: погода у Києві 5 червня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві та області завтра, 5 червня, очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у вигляді грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та пресслужбу КМДА.

Як зазначили в "Укргідрометцентрі", несприятлива погода спостерігатиметься по території столиці та Київської області у вигляді короткочасного дощу та гроз. 

Водночас синоптики зауважили, що варто очікувати на вітер, який подекуди сягатиме 10 метрів на секунду.

В "Укргідрометцентрі" попередили про небезпечні метеорологічні явища та у зв'язку із цим оголосили 1-й - жовтий - рівень небезпеки.

Рекомендації

У КМДА надали рекомендації, як слід діяти громадянам під час таких несприятливих погодних умов та нагадали, що:

  • під час грози потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

  • при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
  • якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018. 
  • коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, потрібно звернутись до рятувальників за номерами 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • при травмуванні людей необхідно негайно телефонувати 103.
  • у разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами 0442783540 або 0504398366.

 

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