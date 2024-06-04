В Киеве и области предупредили о грозе в ближайшее время: объявлен "желтый" уровень опасности

В Киеве и области завтра, 5 июня, ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в виде грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" и пресс-службу КГГА.
Как отметили в "Укргидрометцентре", неблагоприятная погода будет наблюдаться по территории столицы и Киевской области в виде кратковременных дождей и гроз.
В то же время синоптики заметили, что стоит ожидать ветра, который кое-где будет достигать 10 метров в секунду.
В "Укргидрометцентре" предупредили об опасных метеорологических явлениях и в связи с этим объявили 1-й - желтый - уровень опасности.
В КГГА дали рекомендации, как следует действовать гражданам во время таких неблагоприятных погодных условий и напомнили, что:
Во время грозы следует избегать нахождения вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
Погода в Украине на этой неделе прогреется до стабильных +30 градусов и выше. Однако ожидаются дожди и грозы.
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