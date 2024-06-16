У Києві та області попередили про грозу в найближчий час

За даними "Укргідрометцентру", несприятлива погода буде спостерігатись по території столиці та Київської області у вигляді короткочасного дощу та гроз.

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Нагадаємо, вчора, 15 червня Київ знову накрила негода. Злива була настільки потужною, що в столиці знову затопило вулиці, іноді проїхати транспорту було просто неможливо.

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