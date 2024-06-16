В Киеве и области предупредили о грозе в ближайшее время

По данным "Укргидрометцентра", неблагоприятная погода будет наблюдаться по территории столицы и Киевской области в виде кратковременных дождей и гроз.

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Напомним, вчера, 15 июня Киев снова накрыла непогода . Ливень был настолько мощным, что в столице снова затопило улицы, иногда проехать транспорта было просто невозможно.

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