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В Киеве и области предупредили о грозе в ближайшее время

Иллюстративное фото: в Киеве и области предупредили о грозе в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и области вечером воскресенья, 16 июня, ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в виде грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным "Укргидрометцентра", неблагоприятная погода будет наблюдаться по территории столицы и Киевской области в виде кратковременных дождей и гроз.

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Напомним, вчера, 15 июня Киев снова накрыла непогода . Ливень был настолько мощным, что в столице снова затопило улицы, иногда проехать транспорта было просто невозможно.

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