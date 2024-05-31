У Києві та області оголосили штормове попередження найближчим часом: як погіршиться погода

У Києві та області в найближчі дві години, 31 травня, очікуються тривалі грози. Громадян попередили про небезпечні погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Фото: попередження від "Укргідрометцентру" про небезпечне погодне явище 31 травня (facebook.com/UkrHMC)

У зв'язку із цим синоптики оголосили перший - жовтий - рівень небезпеки.

Згідно з попередженням, небезпечне метеорологічне явище триватиме до кінця доби.

Прогноз погоди на червень

Як повідомляли синоптики, червень розпочнеться в Україні спекою. Місцями температура повітря сягатиме до 31 градусу тепла.

Днями стало відомо, що цьогорічне літо буде ще спекотнішим за попередні. У липні та першій половині серпня очікуються найвищі температури повітря.

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