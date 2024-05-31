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У Києві та області оголосили штормове попередження найближчим часом: як погіршиться погода

Київська область , П'ятниця 31 травня 2024 14:08
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У Києві та області оголосили штормове попередження найближчим часом: як погіршиться погода Фото: погода у Києві 31 травня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві та області в найближчі дві години, 31 травня, очікуються тривалі грози. Громадян попередили про небезпечні погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Згідно з попередженням, небезпечне метеорологічне явище триватиме до кінця доби.

У зв'язку із цим синоптики оголосили перший - жовтий - рівень небезпеки.

У Києві та області оголосили штормове попередження найближчим часом: як погіршиться погодаФото: попередження від "Укргідрометцентру" про небезпечне погодне явище 31 травня (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди на червень

Як повідомляли синоптики, червень розпочнеться в Україні спекою. Місцями температура повітря сягатиме до 31 градусу тепла.

Днями стало відомо, що цьогорічне літо буде ще спекотнішим за попередні. У липні та першій половині серпня очікуються найвищі температури повітря.

Також ми розповідали про те, де в Європі буде найспекотніше найближчими місяцями.

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