В Киеве и области объявили штормовое предупреждение в ближайшее время: как ухудшится погода

В Киеве и области в ближайшие два часа, 31 мая, ожидаются продолжительные грозы. Граждан предупредили об опасных погодных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Фото: предупреждение от "Укргидрометцентра" об опасном явлении погоды 31 мая (facebook.com/UkrHMC)

В связи с этим синоптики объявили первый - желтый - уровень опасности.

Согласно предупреждению, опасное метеорологическое явление будет продолжаться до конца суток.

Прогноз погоды на июнь

Как сообщали синоптики, июнь начнется в Украине жарой. Местами температура воздуха будет достигать 31 градуса тепла.

На днях стало известно, что нынешнее лето будет еще жарче предыдущих. В июле и первой половине августа ожидаются самые высокие температуры воздуха.

Также мы рассказывали о том, где в Европе будет самое жаркое в ближайшие месяцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.