У Києві та області оголосили повітряну тривогу
Вдень 20 березня в Києві та області було оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Сигнал повітряної тривоги було оголошено об 15:39. Причина, через яку її оголошено - наразі не відома. Однак громадян просять зберігати спокій та пройти в укриття.
Нагадаємо, в Україні зранку 20 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача.
Оновлення о 15:55.
В Києві було відмінено тривогу.
О 16:00 повітряну тривогу було також відмінено в Київській області.
Нагадаємо, Росія в ніч на 18 березня атакувала Україну дронами-камікадзе.
Крім того, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила, що Росія може завдати точкових ударів по Україні.
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