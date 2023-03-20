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В Киеве и области объявили воздушную тревогу

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 15:49
В Киеве и области объявили воздушную тревогу Фото: в Киеве и области объявили воздушную тревогу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Днем 20 марта в Киеве и области был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сигнал воздушной тревоги был объявлен в 15.39. Причина, по которой она объявлена - пока не известна. Однако граждан просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.

Напомним, в Украине утром 20 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя.

Обновление в 15:55.

В Киеве была отменена тревога.

В 16:00 воздушная тревога была также отменена в Киевской области.

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Напомним, Россия в ночь на 18 марта атаковала Украину дронами-камикадзе.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, чтоРоссия может нанести точечные удары по Украине.

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