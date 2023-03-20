В Киеве и области объявили воздушную тревогу
Днем 20 марта в Киеве и области был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Сигнал воздушной тревоги был объявлен в 15.39. Причина, по которой она объявлена - пока не известна. Однако граждан просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.
Напомним, в Украине утром 20 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя.
Обновление в 15:55.
В Киеве была отменена тревога.
В 16:00 воздушная тревога была также отменена в Киевской области.
Напомним, Россия в ночь на 18 марта атаковала Украину дронами-камикадзе.
Кроме того, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, чтоРоссия может нанести точечные удары по Украине.
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