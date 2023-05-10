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У Києві та області можуть лунати вибухи: працюватимуть сапери

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Київ, Середа 10 травня 2023 13:23
У Києві та області можуть лунати вибухи: працюватимуть сапери Фото: у Києві та області можуть лунати вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів через знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

У середу у деяких громадах Бучанського району проведуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Тому мешканці можуть чути вибухи. Проте роботи планові, тому перейматися не варто.

Нагадаємо, сьогодні на Шамраївському родовищі гранітів під Києвом планують провести вибухові роботи.

Окрім того, нещодавно на цвинтарі у Київській області виявили снаряд під час копання могили.

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Київська область Вибух
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