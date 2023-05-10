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В Киеве и области могут раздаваться взрывы: будут работать саперы

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Киев, Среда 10 мая 2023 13:23
В Киеве и области могут раздаваться взрывы: будут работать саперы Фото: в Киеве и области могут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня жители Киева и области могут слышать звуки взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

В среду в некоторых общинах Бучанского района проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Потому жители могут слышать взрывы. Однако работы плановые, поэтому беспокоиться не стоит.

Напомним, сегодня на Шамраевском месторождении гранитов под Киевом планируют провести взрывные работы.

Кроме того, недавно на кладбище в Киевской области обнаружили снаряд во время копания могилы.

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