У Києві та області можливі звуки вибухів, працюватимуть сапери

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів. Там сьогодні, 20 березня, проходить знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій – роботи планові", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.