В Киеве и области возможны звуки взрывов, будут работать саперы

В Киевской области и в Киеве возможны звуки взрывов. Саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

"В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов. Там сегодня, 20 марта, проходит уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняйте спокойствие - работы плановые", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писалл о том, что с начала полномасштабного вторжения России взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов российских захватчиков.

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