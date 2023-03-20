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У Києві та області можливі звуки вибухів, працюватимуть сапери

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Понеділок 20 березня 2023 14:14
У Києві та області можливі звуки вибухів, працюватимуть сапери Фото: у Києві та області можливі звуки вибухів, працюватимуть сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Київській області та Києві можливі звуки вибухів. Сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів. Там сьогодні, 20 березня, проходить знищення вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій – роботи планові", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських загарбників.

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