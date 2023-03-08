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В Києві та області можливі звуки вибухів: в ОВА назвали причину

Фото: в Києві та області можливі звуки вибухів 8 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 8 березня, у Вишгородському районі Київської області може бути чутно звуки вибухів. Їх можуть чути і мешканці столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

За даними КОВА, роботи планові, тому варто не хвилюватись та зберігати спокій.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що звуки вибухів також можуть чути на північній околиці столиці може бути гучно.

"Це працюють наші сапери!" - додали в КМВА.

Як повідомлялося, у Херсоні сьогодні, 8 березня, вранці лунають вибухи. Місцеві мешканці чули їх кілька разів.

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КиївКиївська областьвибухи