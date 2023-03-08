В Києві та області можливі звуки вибухів: в ОВА назвали причину

У середу, 8 березня, у Вишгородському районі Київської області може бути чутно звуки вибухів. Їх можуть чути і мешканці столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"Відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
За даними КОВА, роботи планові, тому варто не хвилюватись та зберігати спокій.
У Київській міській військовій адміністрації додали, що звуки вибухів також можуть чути на північній околиці столиці може бути гучно.
"Це працюють наші сапери!" - додали в КМВА.
Як повідомлялося, у Херсоні сьогодні, 8 березня, вранці лунають вибухи. Місцеві мешканці чули їх кілька разів.
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