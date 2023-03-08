В Києві та області можливі звуки вибухів: в ОВА назвали причину

"Відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

За даними КОВА, роботи планові, тому варто не хвилюватись та зберігати спокій.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що звуки вибухів також можуть чути на північній околиці столиці може бути гучно.

"Це працюють наші сапери!" - додали в КМВА.