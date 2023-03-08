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В Киеве и области возможны звуки взрывов: в ОВА назвали причину

Фото: Киеве и области возможны звуки взрывов 8 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 8 марта, в Вышгородском районе Киевской области могут быть слышны звуки взрывов. Их могут слышать и жители столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

По данным КОВА, работы плановые, поэтому не стоит волноваться и сохранять спокойствие.

В Киевской городской военной администрации добавили, что звуки взрывов также могут слышны на северной окраине столицы может быть громко.

"Это работают наши саперы!" - добавили в КГВА.

Как сообщалось, в Херсоне сегодня, 8 марта утром раздаются взрывы. Местные жители слышали их несколько раз.

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