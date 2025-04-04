ua en ru
Пт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві та області лунають звуки вибухів: працює ППО

П'ятниця 04 квітня 2025 00:02
UA EN RU
У Києві та області лунають звуки вибухів: працює ППО Фото: ППО працюють як в столиці, так і в області (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 3 на 4 квітня, у Києві та Київській області чути звуки вибухів. Росіяни запустили дрони, по ворожим цілям працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Київської міської та Київської обласної військових адміністрацій.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 23:33. Починаючи з 23:49 у місті почали працювати ППО.

Приблизно о 24:54 час вибухи були і в Київській області, оскільки там фіксувалися ворожі безпілотники. Також в цей час пролунали повторні вибухи в Києві.

"У Києві активно працює ППО. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - попередили у КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:02 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та області лунають звуки вибухів: працює ППО

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Війна в Україні
NEWS
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
DAILY
"Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США