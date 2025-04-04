В Киеве и области раздаются звуки взрывов: работает ПВО

В ночь с 3 на 4 апреля, в Киеве и Киевской области слышны звуки взрывов. Россияне запустили дроны, по вражеским целям работает ПВО.

Сигнал тревоги в столице объявили в 23:33. Начиная с 23:49 в городе начали работать ПВО.

Примерно в 24:54 время взрывы были и в Киевской области, поскольку там фиксировались вражеские беспилотники. Также в это время прозвучали повторные взрывы в Киеве.

"В Киеве активно работает ПВО. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги", - предупредили в КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:02 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.