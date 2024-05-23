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В Києві та області до кінця доби знову утримуватиметься негода

Четвер 23 травня 2024 13:38
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В Києві та області до кінця доби знову утримуватиметься негода Фото: в Києві та області до кінця доби знову утримуватиметься негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 23 травня, у Києві та області очікується негода, яка утримуватиметься до кінця доби. Попереджають про грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Київській області. Найближчу годину з утриманням до кінця дня 23 травня гроза. І рівень небезпечності, жовтий", - пише Укргідрометцентр.

В Києві та області до кінця доби знову утримуватиметься негода

Фото: в Києві та області до кінця доби знову утримуватиметься негода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода у Києві на 24 травня

Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, завтра, 24 травня, у Києві опади не очікуються. Втім в області місцями можливі невеликі короткочасні дощі, а також гроза. Вітер буде східний, 7-12 м/с.

  • у Київській області вночі коливатиметься від +11 до +16, а вдень від +21 до +26;
  • у Києві вночі коливатиметься від +14 до +16, а вдень від +24 до +26.

Додамо, що синоптики також нещодавно дали прогноз погоди на поточний тиждень. Зокрема попереджали про дощі.

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